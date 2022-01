Nuovo rilascio WhatsApp Beta per Android risolve bug dei crash continui (Di sabato 29 gennaio 2022) Ci sono stati dei problemi con le ultime due Beta di WhatsApp per Android, che hanno obbligato il team di sviluppo a ricorrere subito ad un bug fix update, contraddistinto dalla versione software 2.22.4.8, scaricabile dal Google Play Beta Program. Le precedenti release 2.22.4.6 e 2.22.4.7 avevano causato non pochi problemi agli utenti, generando crash insistiti dell’applicazione, diventata del tutto inutilizzabile. I crash tendono a verificarsi all’avvio dell’applicazione sia nel momento in cui si prova ad inviare un file multimediale di qualsiasi genere. Gli utenti impattati dal disturbo non hanno potuto fare altro che prenderne atto e passare ad una versione precedente dell’app per poter riprendere ad utilizzare normalmente WhatsApp (altrimenti fermato dai ... Leggi su optimagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Ci sono stati dei problemi con le ultime duediper, che hanno obbligato il team di sviluppo a ricorrere subito ad un bug fix update, contraddistinto dalla versione software 2.22.4.8, scaricabile dal Google PlayProgram. Le precedenti release 2.22.4.6 e 2.22.4.7 avevano causato non pochi problemi agli utenti, generandoinsistiti dell’applicazione, diventata del tutto inutilizzabile. Itendono a verificarsi all’avvio dell’applicazione sia nel momento in cui si prova ad inviare un file multimediale di qualsiasi genere. Gli utenti impattati dal disturbo non hanno potuto fare altro che prenderne atto e passare ad una versione precedente dell’app per poter riprendere ad utilizzare normalmente(altrimenti fermato dai ...

