Muriqi arrivato a Maiorca: “Non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi” (Di sabato 29 gennaio 2022) “Sono così felice di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei compagni di squadra“. Poche ma efficaci le prime parole con cui Vedat Muriqi, intercettato al suo arrivo a Palma de Mallorca dall’emittente IB3, saluta la sua nuova avventura in Spagna, con la maglia del Maiorca. Nuova esperienza per l’attaccante kosovaro, deciso a mettersi alle spalle i 18 mesi passati alla Lazio e alla ricerca dei risultati ottenuti quando vestiva la maglia del Fenerbahce. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) “Sono così felice di essere qui. Nondi iniziare adcon i miei compagni di squadra“. Poche ma efficaci le prime parole con cui Vedat, intercettato al suo arrivo a Palma de Mallorca dall’emittente IB3, saluta la sua nuova avventura in Spagna, con la maglia del. Nuova esperienza per l’attaccante kosovaro, deciso a mettersi alle spalle i 18 mesi passati alla Lazio e alla ricerca dei risultati ottenuti quando vestiva la maglia del Fenerbahce. SportFace.

