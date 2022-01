Mattarella accetta il bis | Non mi sottraggo al dovere

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Mattarella accetta. Poi prende la parola e fa un discorso: cosa ha detto ?? - Kriss42042564 : RT @vfeltri: Se Mattarella accetta di guidare questi deficienti si copre a sua volta di ridicolo dopo aver detto e ribadito di andarsene. S… - Paola_zrz : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? #Mattarella accetta. Poi prende la parola e fa un discorso: cosa ha detto ?? - Simonet79362258 : @IlMici8 Mia mamma persona mite con educazione di altri tempi... segue con me mattarella che accetta l'incarico e… - LuciaMirra2 : RT @RaiPlay: #Mattarella accetta la rielezione al Colle: “Non mi sottraggo alle responsabilità in questi giorni difficili' #Playlist24 ?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella accetta

Queste condizioni impongono di non sottrarsi con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri cittadini' ha dichiaratoquando gli hanno comunicato il risultato' le parole ..."Senso di responsabilità e rispetto delle decisioni del Parlamento debbono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti" Sergiola rielezione a presidente della Repubblica per "senso di responsabilità" e "rispetto delle decisioni del Parlamento". "I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla Presidenza ...«I giorni difficili trascorsi nel corso della grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di responsabilità». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlan ...Una parola è poca e due sono troppe, si dice. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella appare in tv intorno alle 21.30 dopo che ...