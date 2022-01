L'omaggio allo stlista futurista, scomparso oltre un anno fa (Di sabato 29 gennaio 2022) Un razzo al centro della passerella, allestita non a caso al Musée de l’Air et de l’Espace di Le Bourget. E tutt’intorno l’omaggio allo stilista franco-italiano che ha portato sul catwalk gli astronauti prima ancora che finissero sulla Luna. Nell’ultimo giorno di sfilate Haute Couture, la Francia omaggia Pierre Cardin con la collezione Cosmocorps 3022: un fashion show ispirato proprio allo Spazio, quel mondo a parte che per primo il designer esplorò nelle sue creazioni. Pierre Cardin Cosmpocorps 3022 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 29 gennaio 2022) Un razzo al centro della passerella, allestita non a caso al Musée de l’Air et de l’Espace di Le Bourget. E tutt’intorno l’stilista franco-italiano che ha portato sul catwalk gli astronauti prima ancora che finissero sulla Luna. Nell’ultimo giorno di sfilate Haute Couture, la Francia omaggia Pierre Cardin con la collezione Cosmocorps 3022: un fashion show ispirato proprioSpazio, quel mondo a parte che per primo il designer esplorò nelle sue creazioni. Pierre Cardin Cosmpocorps 3022 guarda le foto ...

