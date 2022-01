Italiani preoccupati dai prezzi, non dalle beghe per il Colle (Di sabato 29 gennaio 2022) Se chiedete all’italiano medio quale sia il problema che oggi lo preoccupa di più difficilmente emergeranno le tematiche quirinalizie e gli intrighi di palazzo, quanto piuttosto l’aumento dei prezzi che sta cominciando a scardinare l’economia spicciola delle famiglie. Da quasi vent’anni (un beneficio dell’euro che qualche euroscettico spesso è portato a dimenticare) la nostra economia viveva con prezzi sostanzialmente stabili e con un potere d’acquisito dell’euro che si manteneva più o meno costante. Il cambiamento dei prezzi sta portando a situazioni complicate e solo chi ha i capelli grigi ricorda come si reagisce e ci si cerca di muovere in uno stato di inflazione come quello che – dagli ’70 all’euro – ha attanagliato il Paese obbligando i governi ad adottare tutta una serie di meccanismi obbligati di adeguamenti e scale mobili che ... Leggi su formiche (Di sabato 29 gennaio 2022) Se chiedete all’italiano medio quale sia il problema che oggi lo preoccupa di più difficilmente emergeranno le tematiche quirinalizie e gli intrighi di palazzo, quanto piuttosto l’aumento deiche sta cominciando a scardinare l’economia spicciola delle famiglie. Da quasi vent’anni (un beneficio dell’euro che qualche euroscettico spesso è portato a dimenticare) la nostra economia viveva consostanzialmente stabili e con un potere d’acquisito dell’euro che si manteneva più o meno costante. Il cambiamento deista portando a situazioni complicate e solo chi ha i capelli grigi ricorda come si reagisce e ci si cerca di muovere in uno stato di inflazione come quello che – dagli ’70 all’euro – ha attanagliato il Paese obbligando i governi ad adottare tutta una serie di meccanismi obbligati di adeguamenti e scale mobili che ...

