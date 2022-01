Il Sahel è sempre più un campo minato per Roma

Advertising

BLIND_DATA24 : RT @NessunLuogo24: #Siria: #ISIS, i #curdi e le prigioni. #BurkinaFaso: il golpe dei militari. Il motivo? Sempre l'#ISIS. Benvenuti a una… - giampaz : RT @NessunLuogo24: #Siria: #ISIS, i #curdi e le prigioni. #BurkinaFaso: il golpe dei militari. Il motivo? Sempre l'#ISIS. Benvenuti a una… - giulioenrico : RT @NessunLuogo24: #Siria: #ISIS, i #curdi e le prigioni. #BurkinaFaso: il golpe dei militari. Il motivo? Sempre l'#ISIS. Benvenuti a una… - lukealb : RT @NessunLuogo24: #Siria: #ISIS, i #curdi e le prigioni. #BurkinaFaso: il golpe dei militari. Il motivo? Sempre l'#ISIS. Benvenuti a una… - marcoleofrigio : RT @NessunLuogo24: #Siria: #ISIS, i #curdi e le prigioni. #BurkinaFaso: il golpe dei militari. Il motivo? Sempre l'#ISIS. Benvenuti a una… -

Ultime Notizie dalla rete : Sahel sempre

Inside Over

Al suo posto una giunta militare che ha annunciato una fase di transizione capace di portare, secondo i [...] Continua a leggere The post Ilpiù un campo minato per Roma appeared first ...... in Mali, come Inviato Speciale per ildell'ONU. Le notizie che gli arrivano da Roma ... Cioè facendone, come si fain questi casi, una questione di metodo e non di merito. E quando ho ...I rovesciamenti dei governi con cui la Francia e in genere gli europei avevano trattato, aprono la strada a un intervento sempre più forte dei russi in ...AGI - Il colpo di Stato perpetrato nei giorni scorsi in Burkina Faso non è un fulmine a ciel sereno ma è sintomatico dell'instabilità diffusa nel Sahel, teatro di un impegno militare decennale dell'Oc ...