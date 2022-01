Il covid arretra: scendono ancora ricoveri e terapie intensive ma altri 377 morti (Di sabato 29 gennaio 2022) Il covid arretra: nelle ultime 24 ore ci sono stati 137.147 contagi su 999.490 tamponi, con un tasso di positività stabile al 13,7%. I morti sono 377 e 141.230 i guariti, mentre scende ancora il ... Leggi su globalist (Di sabato 29 gennaio 2022) Il: nelle ultime 24 ore ci sono stati 137.147 contagi su 999.490 tamponi, con un tasso di positività stabile al 13,7%. Isono 377 e 141.230 i guariti, mentre scendeil ...

Advertising

globalistIT : Grande dolore per le vittime. Ma si va verso un miglioramento. Tutti i dati - rep_torino : Covid in Piemonte, il virus arretra: diminuiscono contagiati, vittime e ricoverati [aggiornamento delle 16:59]… - rep_torino : Covid in Piemonte, il virus arretra: diminuiscono contagiati, vittime e ricoverati [aggiornamento delle 16:59] - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Sicilia, ieri non è morto nessuno: il virus arretra, i divieti no - Ragusanews : Covid Sicilia, ieri non è morto nessuno: il virus arretra, i divieti no -