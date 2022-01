I Santi di Venerdì 29 Gennaio 2022 (Di sabato 29 gennaio 2022) San COSTANZO DI PERUGIA Vescovo e martire Nato a Foligno, è stato il primo vescovo di Perugia. Martirizzato al tempo delle persecuzioni dell’imperatore Marco Aurelio. Secondo la tradizione fu condotto da alcuni soldati davanti al console Lucio e barbaramente flagellato, quindi immerso nell’acqua bollente, da dove uscì miracolosamente illeso. Ricondotto in carcere, convertì i suoi custodi che lo aiutarono a fuggire. Rifugiatosi a casa del cristiano Anastasio, fu con questo di nuovo arrestato e decapitato nella città di Foligno, i…www.Santiebeati.it/dettaglio/39050 San VALERIO DI RAVENNA Vescovo sec. III-IVwww.Santiebeati.it/dettaglio/38950 San POTAMIONE (POTAMIO) DI AGRIGENTO Vescovo www.Santiebeati.it/dettaglio/91431 San GILDAS DI RHUYS Abate Gran Bretagna, V sec. – Houat (Bretagna, Francia), 29 Gennaio 570 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) San COSTANZO DI PERUGIA Vescovo e martire Nato a Foligno, è stato il primo vescovo di Perugia. Martirizzato al tempo delle persecuzioni dell’imperatore Marco Aurelio. Secondo la tradizione fu condotto da alcuni soldati davanti al console Lucio e barbaramente flagellato, quindi immerso nell’acqua bollente, da dove uscì miracolosamente illeso. Ricondotto in carcere, convertì i suoi custodi che lo aiutarono a fuggire. Rifugiatosi a casa del cristiano Anastasio, fu con questo di nuovo arrestato e decapitato nella città di Foligno, i…www.ebeati.it/dettaglio/39050 San VALERIO DI RAVENNA Vescovo sec. III-IVwww.ebeati.it/dettaglio/38950 San POTAMIONE (POTAMIO) DI AGRIGENTO Vescovo www.ebeati.it/dettaglio/91431 San GILDAS DI RHUYS Abate Gran Bretagna, V sec. – Houat (Bretagna, Francia), 29570 ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Venerdì San Costanzo, il programma del 29 gennaio La città di Perugia celebra nella giornata del 29 gennaio uno dei suoi Santi Patroni, ossia San ... Il programma delle celebrazioni si completa con le due funzioni religiose: - venerdì 28 gennaio alle ...

Giro d'Italia E 2022, la 2ª tappa partirà da Barcellona Pozzo di Gotto: discusse le linee guida presso Palazzo Longano ... venerdì 28 gennaio, a Palazzo Longano un incontro tra l'Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco, avv. Giuseppe Calabrò e dal vicesindaco, dott. Santi Calderone, e il Direttore di ...

