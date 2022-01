Fiorentina | comunicato durissimo della Fiesole | «Vlahovic piccolo uomo Una domanda a Commisso…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 gennaio 2022) . Presa di posizione del tifo fiolaCurvacontro Rocco Commisso, la dirigenza viola e Dusan. Il tifo organizzatoprende posizione. «E così siamo alle solite. Un altrosenza palle, senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia. Un’altra proprietà che dopo aver sbandierato l’amore per il popolo Viola, fa quello che hanno fatto i loro predecessori: vendere i nostri migliori giocatori e rivali storici. Non ci stupiamo più di niente non ci strapperemo certo i capelli per aver perso l’ennesimo buffone. Ma unavogliamo farla la persona a cui un’intera comunità ha dato totale ...