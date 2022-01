F1, la posizione di Michael Masi si fa sempre meno solida. Vedremo più di un race director dal 2022? (Di sabato 29 gennaio 2022) Il rovente finale della scorsa stagione in Formula Uno non ha ancora finito di lasciare strascichi e detriti. La battaglia campale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ha scritto pagine epiche della storia della massima categoria del motorsport ma, di pari passo, fuori dalla pista ha scatenato una ridda di polemiche per la (tutt’altro che impeccabile) gestione degli ultimi Gran Premi da parte del race director Michael Masi. Il successore di Charlie Whiting, infatti, era diventato l’inevitabile bersaglio per le veementi accuse delle scuderie coinvolte nella lotta al titolo, ovviamente Mercedes in primis, visto l’esito della gara di Yas Marina. Dopo settimane di voci e riflessioni, sembra davvero che FIA e Liberty Media stiano ragionando in maniera seria e concreta sul futuro del nativo di Sydney. Peter Bayer, senior ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Il rovente finale della scorsa stagione in Formula Uno non ha ancora finito di lasciare strascichi e detriti. La battaglia campale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ha scritto pagine epiche della storia della massima categoria del motorsport ma, di pari passo, fuori dalla pista ha scatenato una ridda di polemiche per la (tutt’altro che impeccabile) gestione degli ultimi Gran Premi da parte del. Il successore di Charlie Whiting, infatti, era diventato l’inevitabile bersaglio per le veementi accuse delle scuderie coinvolte nella lotta al titolo, ovviamente Mercedes in primis, visto l’esito della gara di Yas Marina. Dopo settimane di voci e riflessioni, sembra davvero che FIA e Liberty Media stiano ragionando in maniera seria e concreta sul futuro del nativo di Sydney. Peter Bayer, senior ...

