È l'ananas a mangiare noi: ecco perché ci brucia la lingua quando lo ingeriamo (Di sabato 29 gennaio 2022) Quanti di noi hanno provato la sensazione di pizzicore o bruciore dopo aver mangiato una fetta di ananas? Presumo in tanti. Ma perché accade questo? La colpa è di un enzima. l'ananas che brucia la lingua – curiosauro.it l'ananas e… l'enzima divoratore l'ananas ci brucia la lingua? La colpa è di un enzima presente nel frutto in grado di scomporre le proteine. Praticamente, mentre noi mangiamo l'ananas è come se questo, in contemporanea, mangiasse anche noi. L'enzima in questione è presente praticamente in tutto il frutto: gambo, foglie e interno, e contiene la bromelina che è in grado di scomporre le proteine in acidi. Oltre a questo, l'ananas è composta anche da sali minerali come potassio e manganese, e dalle vitamine ...

