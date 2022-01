Ciclocross, Daniele Pontoni: “Sentiremo molto parlare di Silvia Persico, un bronzo splendido” (Di sabato 29 gennaio 2022) Proseguono con l’Italia ancora sul podio i Mondiali di Ciclocross 2022 di Fayetteville, con Silvia Persico che è riuscita a conquistare un ottimo terzo posto nella gara elité, al termine di una corsa difficile, in cui ha dosato bene le forze ed è arrivata al traguardo dietro solamente alle olandesi Marianne Vos e Lucinda Brand. “Grande terzo posto di Silvia! – ha commentato raggiante il CT Daniele Pontoni – Ha fatto una gara tatticamente impeccabile, con una grinta… Questa è corridora, in futuro Sentiremo parlare molto di lei“. Una vera investitura da parte del due volte iridato, che elogia l’azzurra. Un podio sofferto, lottando fino all’ultimo contro un’altra olandese Ceylin Alvarado. “Ha una grande caparbietà, questo è veramente ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Proseguono con l’Italia ancora sul podio i Mondiali di2022 di Fayetteville, conche è riuscita a conquistare un ottimo terzo posto nella gara elité, al termine di una corsa difficile, in cui ha dosato bene le forze ed è arrivata al traguardo dietro solamente alle olandesi Marianne Vos e Lucinda Brand. “Grande terzo posto di! – ha commentato raggiante il CT– Ha fatto una gara tatticamente impeccabile, con una grinta… Questa è corridora, in futurodi lei“. Una vera investitura da parte del due volte iridato, che elogia l’azzurra. Un podio sofferto, lottando fino all’ultimo contro un’altra olandese Ceylin Alvarado. “Ha una grande caparbietà, questo è veramente ...

