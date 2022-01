Caso Denise Pipitone, l'ex pm conferma: schede sim acquistate in un negozio di Terni (Di sabato 29 gennaio 2022) Terni, 29 gennaio 2022 - L'ex pm Maria Angioni ribadisce l'esistenza di un negozio di Terni , dove furono acquistate tre sim telefoniche , nel sequestro di Denise Pipitone , la bimba scomparsa da ... Leggi su lanazione (Di sabato 29 gennaio 2022), 29 gennaio 2022 - L'ex pm Maria Angioni ribadisce l'esistenza di undi, dove furonotre sim telefoniche , nel sequestro di, la bimba scomparsa da ...

Advertising

telodogratis : Caso Denise, il processo per l’ex pm Angioni continua: richiesta di proscioglimento negata - infoitsalute : Caso Denise: respinta richiesta proscioglimento per la Angioni. - RisolutoOnline : Nessun proscioglimento per la ex pm Maria Angioni, il magistrato che indago' sul caso di Denise Pipitone… - AnsaSicilia : Denise: Ex Pm Angioni ritratta, chiesto proscioglimento. E' accusata di false informazioni al Pm su caso rapimento… - juornoit : #Juorno #Caso #Denise: ex Pm #Angioni ritratta, chiesto #proscioglimento -