Calciomercato Salernitana, il quarto arrivo proviene dall’Inghilterra! (Di sabato 29 gennaio 2022) La Salernitana pesca in Inghilterra: dallo Sheffield United il nuovo arrivato sarà presto granata: nel pomeriggio sono attese le firme tra club. Il francese è atteso domani a Salerno. Walter Sabatini SalernitanaL’accordo è stato trovato per un prestito del giocatore fino a giugno con un ingaggio di 400 mila euro. In caso di salvezza c’è anche la possibilità di proseguire in futuro: il calciatore è in scadenza con il clun inglese ma c’è un’opzione per allungare fino al 2023. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Lapesca in Inghilterra: dallo Sheffield United il nuovo arrivato sarà presto granata: nel pomeriggio sono attese le firme tra club. Il francese è atteso domani a Salerno. Walter SabatiniL’accordo è stato trovato per un prestito del giocatore fino a giugno con un ingaggio di 400 mila euro. In caso di salvezza c’è anche la possibilità di proseguire in futuro: il calciatore è in scadenza con il clun inglese ma c’è un’opzione per allungare fino al 2023. VINCENZO BONIELLO

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Per la difesa in arrivo #Dragusin della @juventusfc (quest'anno già in prestito… - SkySport : Calciomercato Salernitana, altri due colpi: in arrivo Mousset e Bohinen #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919 ai documenti per #Mousset e #Bohinen - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Mercato Salernitana, ufficiale il nuovo arrivo in difesa - BetclicItalia : ?? #Calciomercato invernale - I migliori acquisti della quarta settimana in #SerieA: - Cabral (a, #Fiorentina) - Pi… -