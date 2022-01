Basket, Serie A 2021-2022: la Virtus Bologna sconfigge in casa una mai doma Vanoli Cremona (Di sabato 29 gennaio 2022) E’ la Virtus Bologna ad aggiudicarsi l’unico anticipo previsto nel sabato sera per la diciottesima giornata di Serie A di Basket. I Campioni d’Italia battono la Vanoli Cremona col punteggio di 79-71 grazie ad un allungo decisivo nell’ultimo quarto, con i lombardi che sono rimasti in partita per 38? senza mai cedere. I bianconeri si issano così provvisoriamente in vetta alla classifica (28 punti), con l’Olimpia Milano che sfida domani pomeriggio la Fortitudo Bologna (i meneghini hanno però una partita in meno da recuperare contro Treviso). Top scorer dei felsinei Marco Belinelli con 20 punti, insieme ad Isaiah Cordinier e ‘Man’ Jaiteh con 12 punti. Alla squadra di coach Galbiati non sono bastati i 18 punti di Matteo Spagnolo e i 13 del veterano Peppe ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) E’ laad aggiudicarsi l’unico anticipo previsto nel sabato sera per la diciottesima giornata diA di. I Campioni d’Italia battono lacol punteggio di 79-71 grazie ad un allungo decisivo nell’ultimo quarto, con i lombardi che sono rimasti in partita per 38? senza mai cedere. I bianconeri si issano così provvisoriamente in vetta alla classifica (28 punti), con l’Olimpia Milano che sfidani pomeriggio la Fortitudo(i meneghini hanno però una partita in meno da recuperare contro Treviso). Top scorer dei felsinei Marco Belinelli con 20 punti, insieme ad Isaiah Cordinier e ‘Man’ Jaiteh con 12 punti. Alla squadra di coach Galbiati non sono bastati i 18 punti di Matteo Spagnolo e i 13 del veterano Peppe ...

