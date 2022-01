Venezia, sequestrati capi di abbigliamento contraffatti (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Guardia di Finanza di Venezia, diretta dalla locale Procura della Repubblica, ha sequestrato 19mila capi di abbigliamento di note case di moda, risultati tutti contraffatti. Venezia – La Guardia di Finanza di Venezia, diretta dalla locale Procura della Repubblica, ha sequestrato 19.000 capi di abbigliamento di note case di moda, risultati tutti contraffatti. In particolare, i militari della Compagnia Pronto Impiego, hanno rinvenuto presso un negozio di abbigliamento un centinaio di capi di vestiario griffato “Ralph Lauren”, tra pantaloni, t-shirt e polo che, a seguito di apposita perizia, sono risultati del tutto difformi a quelli originali. Le indagini sono state estese al “canale di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Guardia di Finanza di, diretta dalla locale Procura della Repubblica, ha sequestrato 19miladidi note case di moda, risultati tutti– La Guardia di Finanza di, diretta dalla locale Procura della Repubblica, ha sequestrato 19.000didi note case di moda, risultati tutti. In particolare, i militari della Compagnia Pronto Impiego, hanno rinvenuto presso un negozio diun centinaio didi vestiario griffato “Ralph Lauren”, tra pantaloni, t-shirt e polo che, a seguito di apposita perizia, sono risultati del tutto difformi a quelli originali. Le indagini sono state estese al “canale di ...

Advertising

Lopinionista : Venezia, sequestrati capi di abbigliamento contraffatti - sirbiss3 : @GuidoDeMartini Abitanti delle isole di Venezia senza gp sequestrati in casa non possono salire sui mezzi pubblici! E ci sono solo quelli! - blitz70 : RT @sirbiss3: @GuidoDeMartini Isole di Venezia stessa situazione .Il sindaco....vaccinatevi.Sequestrati in casa. - MenegazziMarina : Sequestrati 270 chili di pesce in quattro ristoranti, durante i controlli in ristoranti etnici di Venezia - sirbiss3 : @GuidoDeMartini Isole di Venezia stessa situazione .Il sindaco....vaccinatevi.Sequestrati in casa. -