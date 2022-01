Ve la prendete con lei, ma la Casellati aveva ragione, Ruby è la nipote di Mubarak. Punto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ce l’avete con la Casellati. Capisco. Con una statista che ha dimostrato nei fatti come Golda Meir le abbia fatto un baffo e la signora Thatcher due. Ma voi ce l’avete con la Casellati perché disse che Ruby è la nipote di Mubarak. Ne avete il diritto. Vi sbagliate, ma ne avete il diritto. Concediamo dunque per gioco che non ne fosse la nipote. Però siate leali, ragionate. Un capo di stato gratificato dalla Legion d’Onore francese, dall’Ordine della Giarrettiera inglese, dal Cavalierato d’onore tedesco, da quello italiano, spagnolo, messicano, danese, svedese e di altri 97 stati, poi per di più egiziano, quindi quasi con appresso l’harem, avrà avuto o no, rospo che fosse lui, una nipote bona? Nessuno potrebbe ragionevolmente negarlo. Non lo negò lui ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ce l’avete con la. Capisco. Con una statista che ha dimostrato nei fatti come Golda Meir le abbia fatto un baffo e la signora Thatcher due. Ma voi ce l’avete con laperché disse cheè ladi. Ne avete il diritto. Vi sbagliate, ma ne avete il diritto. Concediamo dunque per gioco che non ne fosse la. Però siate leali, ragionate. Un capo di stato gratificato dalla Legion d’Onore francese, dall’Ordine della Giarrettiera inglese, dal Cavalierato d’onore tedesco, da quello italiano, spagnolo, messicano, danese, svedese e di altri 97 stati, poi per di più egiziano, quindi quasi con appresso l’harem, avrà avuto o no, rospo che fosse lui, unabona? Nessuno potrebbevolmente negarlo. Non lo negò lui ...

