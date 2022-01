Roma, l’odissea di una donna disabile: ‘Sono arrivata in ospedale, ma non c’era posto per me’ (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una vera e propria odissea, una situazione drammatica e inaccettabile, quella vissuta da una donna disabile rimasta tutta la notte al freddo — insieme a sua madre — prigioniera di un’ ambulanza. Il fenomeno del fermo ambulanze torna nuovamente a far sentire i suoi effetti sugli ospedali del Lazio ma soprattutto sui pazienti. donna disabile in codice rosso prigioniera di un’ambulanza La protagonista di questa terribile vicenda si chiama Stefania, ha 42 anni ed è disabile dalla nascita. Questa notte la donna assieme a sua madre, Angela Vergas ha trascorso l’intera nottata chiusa all’interno di un’ambulanza. La signora nell’intento di riscaldare la figlia le ha donato la propria giacca, fino a quando — intorno alle 8 del mattino — non le sono state date delle coperte. Stando a quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una vera e propria odissea, una situazione drammatica e inaccettabile, quella vissuta da unarimasta tutta la notte al freddo — insieme a sua madre — prigioniera di un’ ambulanza. Il fenomeno del fermo ambulanze torna nuovamente a far sentire i suoi effetti sugli ospedali del Lazio ma soprattutto sui pazienti.in codice rosso prigioniera di un’ambulanza La protagonista di questa terribile vicenda si chiama Stefania, ha 42 anni ed èdalla nascita. Questa notte laassieme a sua madre, Angela Vergas ha trascorso l’intera nottata chiusa all’interno di un’ambulanza. La signora nell’intento di riscaldare la figlia le ha donato la propria giacca, fino a quando — intorno alle 8 del mattino — non le sono state date delle coperte. Stando a quanto ...

