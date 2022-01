Regole Quarantena | Costa Chiarisce | Presto Arriverà La Circolare

Advertising

andreatortelli : ?? Scuola e quarantena Covid-19: in arrivo novità | IL RIASSUNTO DELLE REGOLE - CinziaMad : RT @romatoday: Scuola dopo il picco Omicron: come cambiano Dad, tamponi e quarantena - AmoBergamo : #Bergamo II Governo semplificherà le regole a scuola: autosorveglianza al posto della quarantena - Trippliii : Assembramento. Quarantena violata. Un acquisto che è uno schiaffo alla povertà in questo preciso periodo storico. R… - massycherubin : Vlahovic ha violato la quarantena e rischia la denuncia. È della Juventus da poche ore e ha già infranto le regole… -

Ultime Notizie dalla rete : Regole Quarantena

Nuoveanche a scuola In arrivo anche una semplificazione dellenei casi di positività ...alla Salute Andrea Costa - i ragazzi si intendono in auto sorveglianza e non più in'. ...Autosorveglianza, non più. È questa la nuova formula anticipata dal sottosegretario alla salute Andrea Costa sulla quale starebbe lavorando il Governo per semplificare leriguardanti la gestione dei positivi ...Netto calo per incidenza Covid e Rt, mentre si annunciano nuove regole sul 'sistema a colori' delle Regioni e sulla scuola.. Fonte foto: pixabay.com Scuola, in arrivo nuove regole: ecco cosa cambierà a breve sulla quarantena. I dettagli E’ in arrivo un nuovo decreto, probabimente la prossima settimana, in attesa dell’elez ...