Quirinale, sesta fumata nera | Salvini: "Sto lavorando per un presidente della Repubblica donna e in gamba"| Renzi e FI: "No a Belloni" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteo Salvini ha detto ai cronisti che sta lavorando 'perché ci sia un presidente della Repubblica donna, una donna in gamba'. Tutto porta a Elisabetta Belloni, attualmente a capo dei servizi segreti,...

Agenzia_Ansa : FLASH I Ancora fumata nera per la corsa al Quirinale, oltre 330 voti per Mattarella. Terminato lo spoglio della sesta votazione #ANSA - pietroraffa : Fonti centriste riferiscono che, fra le opzioni in campo, si starebbe valutando seriamente l’ipotesi di votare Pier… - you_trend : Alle 17 avrà luogo la sesta votazione fino alle 20 circa, poi lo scrutinio. Risultati attesi poco dopo le 21 #Quirinale - ilfaroonline : Quirinale, sesta votazione a vuoto: nessun quorum ma 337 voti per Mattarella - Adnkronos : #Quirinale2022, come è andata la sesta votazione. #PresidenzadellaRepubblica -