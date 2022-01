Quirinale 2022 | Salvini | “Con Casellati massima proposta possibile”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo fatto ladisponibile dopo il presidente Mattarella, che più volte ha ribadito di non essere disponibile per una ricandidatura”. Matteo, leader della Lega, si esprime così sulla candidatura di Elisabetta, presidente del Senato, nella quinta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. “Oggi abbiamo fatto la, più volte Mattarella aveva detto di non essere disponibile, dopo il suo, aggiungo io, buon settennato, noi ora abbiamo proposto Elisabetta, la seconda carica dello Stato, non c’era di più, dopo Mattarella”, dice. “era stata eletta dal 75% dei senatori all’inizio di questa legislatura, più ...