Perché il governo ucraino minimizza sull’invasione? (Di venerdì 28 gennaio 2022) “C’è solo una persona che sa cosa vuole realmente fare Vladimir Putin e quello è Vladimir Putin”, ha detto la vicesegretaria di Stato statunitense, Wendy Sherman. Washington non sa se il presidente russo abbia preso definitivamente una decisione finale sul se invadere, e come, ma l’alta funzionaria governativa americana ha sottolineato: “Certamente vediamo tutte le indicazioni che abbia intenzione di usare la forza militare in qualche momento, forse tra ora e la metà di febbraio”. Fornire una data è indicativo, Perché dà la misura di quanto densa sia la comunicazione che gli Stati Uniti stanno facendo sulla crisi, innescata dall’ammassamento di truppe ai confini ucraini ordinato da Mosca ormai una dozzina di settimane fa. Sherman parlava con a fianco l’ex presidente estone Kersti Kaljulaid al forum di strategia europea di Yalta. Il segretario di Stato, Antony Blinken, ... Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022) “C’è solo una persona che sa cosa vuole realmente fare Vladimir Putin e quello è Vladimir Putin”, ha detto la vicesegretaria di Stato statunitense, Wendy Sherman. Washington non sa se il presidente russo abbia preso definitivamente una decisione finale sul se invadere, e come, ma l’alta funzionaria governativa americana ha sottolineato: “Certamente vediamo tutte le indicazioni che abbia intenzione di usare la forza militare in qualche momento, forse tra ora e la metà di febbraio”. Fornire una data è indicativo,dà la misura di quanto densa sia la comunicazione che gli Stati Uniti stanno facendo sulla crisi, innescata dall’ammassamento di truppe ai confini ucraini ordinato da Mosca ormai una dozzina di settimane fa. Sherman parlava con a fianco l’ex presidente estone Kersti Kaljulaid al forum di strategia europea di Yalta. Il segretario di Stato, Antony Blinken, ...

Advertising

borghi_claudio : Il PD inferocito perché il centrodestra non vuol votare un nome condiviso con la maggioranza di governo (quindi con… - CarloCalenda : In questi giorni persone per strada mi chiedono 'Perché non vi date una mossa?' e hanno ragione. Noi abbiamo chiest… - gennaromigliore : La strada del dialogo è quella giusta ed è importante che le interlocuzioni continuino. Ma è importante anche prese… - IIO768IO : No vi prego Draghi #PresidenteDellaRepubblica no che poi ci tocca un altro governo tecnico perché col kez ci fanno… - DavidMarzoli : RT @umby51: #portaaporta La Malpezzi 'stiamo al governo insieme perché c'è un'emergenza'. E no Malpezzi, stiamo in questa situazione perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché governo Perché si parla di una crisi tra Ucraina e Russia ... anno in cui a Kiev inizia una rivolta contro il governo guidato dal presidente Viktor Janukovich. ...in carica sembra virare verso una maggiore integrazione [...] Continua a leggere The post Perché si ...

La rivoluzione russa dei trasporti fluviali: un progetto con implicazioni geopolitiche Il governo russo sta valutando la possibilità di investire fino a 10,3 miliardi di dollari per ... Perché allora i Russi dovrebbero investire così tanti soldi in una tecnologia che in America era già ...

DECRETO ENERGIA/ Perché non usare soldi pubblici per far consumare meno le imprese? Il Sussidiario.net ... anno in cui a Kiev inizia una rivolta contro ilguidato dal presidente Viktor Janukovich. ...in carica sembra virare verso una maggiore integrazione [...] Continua a leggere The postsi ...Ilrusso sta valutando la possibilità di investire fino a 10,3 miliardi di dollari per ...allora i Russi dovrebbero investire così tanti soldi in una tecnologia che in America era già ...