"Non mi sento bene", arriva al pronto soccorso e muore: dramma in ospedale (Di venerdì 28 gennaio 2022) dramma nel casertano, 50enne muore dopo l'arrivo al pronto soccorso. Si chiamava Antonio Parisi, di Bellona, provincia di Caserta, l'uomo deceduto nella mattinata di ieri, nel presidio sanitario di Capua. Bellona, Antonio muore a 50 anni Il 50enne, specializzato nella lavorazione dell'alluminio e conosciuto anche nei dintorni, aveva accusato dei dolori alla testa e al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

