L' epidemia inizia ad arretrare | dice l' Iss

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L'di Covid-19a dare i primi segnali di arretramento. L'indi contagio Rt torna al di sotto del valore-soglia 1, attestandosi per i casi sintomatici su 0,97 da 1,31 della precedente rilevazione (l'Rt ospedaliero è a 0,96) e l'incidenza in calo a 1.823 casi per 100mila abitanti (da 2.011 dello scorso monitoraggio) nel periodo 21-27 gennaio. Lo provano i dati della cabina di regia dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute, che sono in calo anche sui parametri di occupazione degli ospedali, per quanto questi restino su valori elevati: al 27 gennaio il tasso di occupazione delle terapie intensive scende al 16,7 per cento (da 17,3 per cento) e quello dei posti letto in area medica scende al 30,4 per cento dal 31,6 per cento. Quattro le regioni a rischio alto, in buona parte per l'incompletezza dei ...