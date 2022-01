Juan Jesus elogia Tuanzebe: “L’ho visto e ho pensato subito una cosa” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per parlare della sua esperienza con la maglia azzurra. Tra gli altri temi, si è parlato anche di Axel Tuanzebe, nuovo acquisto del Napoli. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Juan Jesus Tuanzebe Napoli “Tuanzebe? Si sta ambientando molto bene, ha giocato contro la Fiorentina. È un giocare fisico, tecnico, è giovane: è una roccia, sembra più grande, gli ho detto è impossibile che sei ’97. Viene dal calcio inglese, dove c’è meno tattica, ma si sta ambientando molto bene. Fisicamente non si discute”. “Rientri? Importantissimi, Koulibaly è il comandante. Anguissa ha dimostrato di essere fortissimo, non me l’aspettavo. Questo è un mercato invernale ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 28 gennaio 2022), difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per parlare della sua esperienza con la maglia azzurra. Tra gli altri temi, si è parlato anche di Axel, nuovo acquisto del Napoli. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago –Napoli “? Si sta ambientando molto bene, ha giocato contro la Fiorentina. È un giocare fisico, tecnico, è giovane: è una roccia, sembra più grande, gli ho detto è impossibile che sei ’97. Viene dal calcio inglese, dove c’è meno tattica, ma si sta ambientando molto bene. Fisicamente non si discute”. “Rientri? Importantissimi, Koulibaly è il comandante. Anguissa ha dimostrato di essere fortissimo, non me l’aspettavo. Questo è un mercato invernale ...

