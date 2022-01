Frenkie De Jong in partenza dal Barcellona? Ecco le possibilità

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Desembrerebbe essere un possibile partente in casa Blaugrana, che deve fare cassa e ridurre il monte ingaggi È un periodo terribile per il. Dopo l’Estate infernale passata – anche per l’addio di Messi – gli Spagnoli continuano ad essere in crisi economica. In Catalogna non se la passano bene e il prossimo L'articolo

Advertising

MartinaC1203 : RT @andrelapegna: Ho l'impressione che noi che stiamo credendo a Frenkie de Jong siamo gli stessi che hanno creduto a Josep Guardiola. - gobbissima : RT @taylorjoyismo1: Frenkie De Jong sarà un giocatore della Juventus FC, buona serata - Victor14924794 : @dayfootball1981 Può essere il fatto di prendere de jong,un ulteriore tentativo di mantenere de ligt alla juve?De l… - laura93656650 : RT @taylorjoyismo1: Frenkie De Jong sarà un giocatore della Juventus FC, buona serata - taylorjoyismo1 : Frenkie De Jong sarà un giocatore della Juventus FC, buona serata -

Ultime Notizie dalla rete : Frenkie Jong

In alternativa a Torino stanno studiando il dossier diDe, 24 anni, perno della nazionale olandese. Nel 2019 i blaugrana hanno speso ben 75 milioni di euro per strapparlo all'Ajax, ma il ...In alternativa a Torino stanno studiando il dossier diDe, 24 anni, perno della nazionale olandese. Nel 2019 i blaugrana hanno speso ben 75 milioni di euro per strapparlo all'Ajax, ma il ...De Jong sembrerebbe essere un possibile partente in casa Blaugrana, che deve fare cassa e ridurre il monte ingaggi ...Dusan Vlahovic nell'immediato per l'attacco poi un centrocampista per la prossima stagione. La Juventus lavora su diverse direttrici in questa fase finale di calciomercato. La dirigenza bianconera cer ...