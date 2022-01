Emma Marrone si racconta: la confessione a Maria De Filippi manda i fan in visibilio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Maria De Filippi ha intervistato Emma Marrone, la quale le ha rivelato il suo prototipo di ragazzo. Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo. Le date sono state divulgate il 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI: la settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022. Tutto pronto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022)Deha intervistato, la quale le ha rivelato il suo prototipo di ragazzo. Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo. Le date sono state divulgate il 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI: la settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022. Tutto pronto L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

SkyTG24 : Emma Marrone, svelata la cover del brano Ogni volta è così in gara al Festival di Sanremo - DonnaGlamour : Emma Marrone in attesa di un fidanzato: ecco cosa ha rivelato a Maria De Filippi - TaniaGravante : #repost @allmusicitalia @repost.user Torna a SANREMO dieci anni dopo la vittoria EMMA MARRONE! #emmamarrone… - AndreaAAmato : Maria De Filippi intervista Emma Marrone. Risultato? Psicanalisi pura @MarroneEmma @WittyTV - senzavertimai_ : io quasi 15 anni e non so fare una ruota emma marrone a 37 di anni: -