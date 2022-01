Elisabetta Casellati, chi sono i figli Alvise e Ludovica (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si chiamano Alvise e Ludovica i due figli della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Alvise è nato a Padova il 20 marzo 1973 mentre di sua sorella Ludovica (nata a Bolzano) non conosciamo la data di nascita. Alvise Casellati è un nome importante nel mondo della musica. Dal 2011 è direttore d’orchestra e negli anni ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Ludovica Casellati si è laureata in Giurisprudenza e, a seguire, ha svolto alcuni stage per il TG4 e per Studio Aperto. Fino al 2021 ha lavorato in Publitalia. Negli anni ha collaborato con il ministero dell’Ambiente e, a seguire, si è concentrata sulla sua grande passione: il ciclismo. Dal 2013 è infatti direttore responsabile di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si chiamanoi duedella presidente del Senatoè nato a Padova il 20 marzo 1973 mentre di sua sorella(nata a Bolzano) non conosciamo la data di nascita.è un nome importante nel mondo della musica. Dal 2011 è direttore d’orchestra e negli anni ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti.si è laureata in Giurisprudenza e, a seguire, ha svolto alcuni stage per il TG4 e per Studio Aperto. Fino al 2021 ha lavorato in Publitalia. Negli anni ha collaborato con il ministero dell’Ambiente e, a seguire, si è concentrata sulla sua grande passione: il ciclismo. Dal 2013 è infatti direttore responsabile di ...

