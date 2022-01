Cannabinoidi della canapa bloccano il Sars-CoV2 | confermata la ricerca

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Alcuniil, o meglio hanno il potere di impedire al virus che causa il COVID-19 di entrare nelle cellule umane. Almeno secondo quanto ha dimostrato una nuova. Lo studio:È stato condotto solo in laboratorio, non sugli esseri umani, e non c’è nulla che suggerisca che