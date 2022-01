Automobilista tenta la fuga e trascina vigile per 20 metri

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Momenti di paura a Rapallo, in provincia di Genova, dove un'hato per una ventina dicon il suo suv un agente della polizia locale che lo stava sanzionando per aver ...

askanews

Momenti di paura a Rapallo, in provincia di Genova, dove un'ha trascinato per una ventina di metri con il suo suv un agente della polizia locale che lo stava sanzionando per aver lasciato la vettura in mezzo alla strada. Ad evitare il peggio è ...Un disagio annunciato per qualche, costretto così al giro lungo in alcuni casi, ma ... tra tanti problemi, dal punto di vista strutturaleun seppur minimo rilancio. Rispetto alla ...Rapallo (Genova), 28 gen. (askanews) - Momenti di paura a Rapallo, in provincia di Genova, dove un'automobilista ha trascinato per una ventina di metri con il suo suv un agente della polizia ...Sono stati chiusi nelle scorse ore i passaggi a livelli di Casalmaggiore e frazioni interessati dai lavori ai binari. Un disagio annunciato per qualche automobilista, costretto così al giro ...