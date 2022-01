Australian Open 2022: Berrettini e Sinner, non ancora pronti per vincere uno Slam. Livello di gioco incompleto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un sogno infranto. Matteo Berrettini è stato sconfitto nella semifinale degli Australian Open 2022 da un grande Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.5 ATP) si è imposto per 6-3 6-2 3-6 6-3 in 2 ore e 58 minuti di partita e ha così conquistato la 29ma Finale Slam della carriera. Un prova di forza di Rafa che, nonostante i 35 anni suonati, continua a stupire per il suo Livello di gioco in questo torneo. Nel confronto con Berrettini sono stati impressionanti i primi due set nei quali il campione nativo di Manacor ha fatto un po’ quello che ha voluto, insistendo sul rovescio di Matteo e realizzando vincenti oppure concludendo con il winner successivo. L’azzurro bocciato? No, perché non si possono disconoscere i risultati ottenuti e la valenza storica del suo ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un sogno infranto. Matteoè stato sconfitto nella semifinale deglida un grande Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.5 ATP) si è imposto per 6-3 6-2 3-6 6-3 in 2 ore e 58 minuti di partita e ha così conquistato la 29ma Finaledella carriera. Un prova di forza di Rafa che, nonostante i 35 anni suonati, continua a stupire per il suodiin questo torneo. Nel confronto consono stati impressionanti i primi due set nei quali il campione nativo di Manacor ha fatto un po’ quello che ha voluto, insistendo sul rovescio di Matteo e realizzando vincenti oppure concludendo con il winner successivo. L’azzurro bocciato? No, perché non si possono disconoscere i risultati ottenuti e la valenza storica del suo ...

Advertising

Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - CB_Ignoranza : Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Aus… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - giuliabarza : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… - infoitsport : Australian Open, Nadal non ha dubbi sul futuro di Matteo Berrettini -