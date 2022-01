5 look tra passato e presente da copiare (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il 2022 si apre all’insegna del boom dell’abbigliamento vintage. Secondo l’ultima ricerca di BVA Doxa, durante la pandemia il business del pre-loved ha registrato un aumento tra i 30 e i 40 miliardi di dollari in tutto il mondo. Una tendenza confermata dal proliferare di siti, app e negozi d’antan, che si materializza nelle collezioni delle Maison (basti pensare al progetto Gucci Vault), ma anche nello street style. Non solo borse firmate: la moda vintage a tutto tondo è una mania per star e influencer, che dettano le regole per indossare questi pezzi unici con stile. Cintura di Hermès, borsa di Gucci, cappotto anni Novanta… sì, ma come vestirsi per renderli moderni e attuali? Come rendere moderni i pezzi vintage in 5 outfit ... Leggi su iodonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il 2022 si apre all’insegna del boom dell’abbigliamento vintage. Secondo l’ultima ricerca di BVA Doxa, durante la pandemia il business del pre-loved ha registrato un aumento tra i 30 e i 40 miliardi di dollari in tutto il mondo. Una tendenza confermata dal proliferare di siti, app e negozi d’antan, che si materializza nelle collezioni delle Maison (basti pensare al progetto Gucci Vault), ma anche nello street style. Non solo borse firmate: la moda vintage a tutto tondo è una mania per star e influencer, che dettano le regole per indossare questi pezzi unici con stile. Cintura di Hermès, borsa di Gucci, cappotto anni Novanta… sì, ma come vestirsi per renderli moderni e attuali? Come rendere moderni i pezzi vintage in 5 outfit ...

