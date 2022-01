Advertising

Gazzetta_it : Vlahovic, rabbia viola: al Ponte Vecchio striscione con Commisso truccato da Joker - sportli26181512 : Vlahovic, rabbia viola: al Ponte Vecchio striscione con Commisso truccato da Joker: Vlahovic alla Juve, sul Ponte V… - ildpaa : RT @Gazzetta_it: Vlahovic, rabbia viola: al Ponte Vecchio striscione con Commisso truccato da Joker - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Vlahovic, rabbia viola: al Ponte Vecchio striscione con Commisso truccato da Joker - disagioscout : RT @Gazzetta_it: Vlahovic, rabbia viola: al Ponte Vecchio striscione con Commisso truccato da Joker -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic rabbia

Firenze non ci sta. Continua la protesta dei tifosi viola per la cessione dialla Juventus e stavolta nel mirino finisce il numero uno del club Rocco Commisso. Uno striscione raffigurante Commisso con le sembianze di Joker è spuntato questa mattina su una fiancata del ...Ad aprire le danze è stata la Juventus , che sta per finalizzare il trasferimento sotto la Mole di Dusan: un attaccante pregiato, portato via da Firenze per ladei tifosi viola e la ...Il caso Vlahovic alla Juventus non è stato proprio digerito a Firenze. Non sembra essersi placata la rabbia di alcuni tifosi della Fiorentina dopo l’imminente ...Il caso Vlahovic alla Juventus non è stato proprio digerito a Firenze. Non sembra essersi placata la rabbia di alcuni tifosi della Fiorentina dopo l’imminente ...