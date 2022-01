“Vivo a Londra dal 2013 e organizzo traslochi. Partire? Non sempre è la risposta. Ma volerlo fare e non provarci è il rimpianto peggiore” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando nel 2013 è partito dal suo piccolo paesino della Sardegna (Jerzu), Samuele Mura aveva 23 anni. “Ricordo bene quel giorno. Ho pianto. Stavo lasciando la mia terra, la mia famiglia, i miei amici”. Oggi, quasi 10 anni dopo, vive e lavora a Londra: è capo di un team di 10 persone, tutti sardi. “Ma è una simpatica coincidenza, nessun campanilismo”, sorride. Tutto è nato da un lavoro da remoto. “Anni fa lavoravo dalla Sardegna per un’azienda inglese di trasporti – racconta Samuele –. Pochi si occupavano di traslochi internazionali, anche se erano molto richiesti. Così ho utilizzato i soldi risparmiati per aprire un sito, registrare il nome e, grazie ad alcuni vecchi clienti che mi hanno seguito, sono partito con il primo trasloco”. Il logo racconta tutto: la bandiera della regione ma, al posto dei mori, quattro case. Samuele ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quando nelè partito dal suo piccolo paesino della Sardegna (Jerzu), Samuele Mura aveva 23 anni. “Ricordo bene quel giorno. Ho pianto. Stavo lasciando la mia terra, la mia famiglia, i miei amici”. Oggi, quasi 10 anni dopo, vive e lavora a: è capo di un team di 10 persone, tutti sardi. “Ma è una simpatica coincidenza, nessun campanilismo”, sorride. Tutto è nato da un lavoro da remoto. “Anni fa lavoravo dalla Sardegna per un’azienda inglese di trasporti – racconta Samuele –. Pochi si occupavano diinternazionali, anche se erano molto richiesti. Così ho utilizzato i soldi risparmiati per aprire un sito, registrare il nome e, grazie ad alcuni vecchi clienti che mi hanno seguito, sono partito con il primo trasloco”. Il logo racconta tutto: la bandiera della regione ma, al posto dei mori, quattro case. Samuele ha ...

Advertising

fattoquotidiano : “Vivo a Londra dal 2013 e organizzo traslochi. Partire? Non sempre è la risposta. Ma volerlo fare e non provarci è… - konygrant : @piersileri l'unica cosa che puoi rendermi difficile è sputarti un occhio. Vivo a Londra. E mi puoi sbattere la tua… - Martinakkkkkk : Ogni tanto ho nostalgia di Londra. Di quando lavoravo in un piccolo pub a Victoria Station..nostalgia del capo che… - giampaolodimet1 : #dimartedì l Italia sembra vivere in una bolla senza tempo...Su rete4 hanno mostrato Londra adesso,un paese normal… - NegronPerdomo : RT @rada_maja: ??Jack Higgins:IL ritorno dell’aquila-L’Operazione Aquila, operazione ideata dai nazisti per rapire -

Ultime Notizie dalla rete : Vivo Londra Giornata della memoria, i film sulla Shoah in programmazione su Sky Cinema ... il quale ha dichiarato di aver scelto di aderire al progetto per mantenere vivo il ricordo degli ... dopo la fine degli orrori della guerra; in sovrimpressione appare una didascalia, Londra 1951, ...

Shoah, quei matrimoni celebrati nei lager ...stoffa di un paracadute dell'esercito britannico ed è ora esposto all'Imperial War Museum di Londra. Nancy ritrovò Howard disteso accanto a un mucchio di cadaveri, ma ancora vivo. Lo accudì in attesa ...

“Vivo a Londra dal 2013 e organizzo traslochi. Partire? Non sempre è la risposta Il Fatto Quotidiano I versi di Monachesi in un’antologia poetica che sbarcherà a Londra Il poeta maceratese Mario Monachesi è presente nell’antologia poetica "The alchemy of poetry" (Scrittori italiani a Londra), edita dalla casa editrice Teaternum di Chieti e curata dai critici letterar ...

... il quale ha dichiarato di aver scelto di aderire al progetto per mantenereil ricordo degli ... dopo la fine degli orrori della guerra; in sovrimpressione appare una didascalia,1951, ......stoffa di un paracadute dell'esercito britannico ed è ora esposto all'Imperial War Museum di. Nancy ritrovò Howard disteso accanto a un mucchio di cadaveri, ma ancora. Lo accudì in attesa ...Il poeta maceratese Mario Monachesi è presente nell’antologia poetica "The alchemy of poetry" (Scrittori italiani a Londra), edita dalla casa editrice Teaternum di Chieti e curata dai critici letterar ...