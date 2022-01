Sci di fondo | Olimpiadi Pechino 2022 | le gare e il regolamento

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto pronto per la XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali, che quest’anno vedrà protagonista la città didal 4 al 20 febbraio. Tra gli appuntamenti da non perdere, ledi sci diche partiranno nella giornata di sabato 5 febbraio, quando verranno assegnate le medaglie dello skiathlon femminile, e si concluderanno con la 30 km di domenica 20 febbraio. Complessivamente, sono previsti 12 eventi, equamente divisi tra i due sessi. TECNICHE Classica: movimenti molto simili a quelli della camminata; gli sci scorrono paralleli all’interno di due binari traccia­ti lungo il percorso, mentre braccia e gambe si muovono in modo alternato. Skating: disciplina più recente dello sci di, che ha preso piede negli anni ’80; gli sci sono disposti ‘a V’, le punte sono divergenti fra loro, gli spigoli interni ...

Advertising

FondoItalia : Fondo - Altro caso di positività nella squadra norvegese maschile: è Simen Hegstad Krüger! - stefan_99_ : @ma91what @terribileIT @splendente55 @andyrox73 Ma ci sta, era un periodo che mi allenavo un sacco sul fiato e resi… - WaterwindWorld : Sci di fondo: Livigno - Alpe Vago (Valtellina) - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Cristina Pittin: 'Un anno fa, quando mi ruppi la caviglia, non avrei mai pensato di andare a Pechino' https… - FondoItalia : Sci di Fondo - Cristina Pittin: 'Un anno fa, quando mi ruppi la caviglia, non avrei mai pensato di andare a Pechino' -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

Poi aggiunge: "Mi piacciono molto gli sport invernali, anche loalpino che seguo molto in televisione e mi piacerebbe provare lodi, perché mi ispira come disciplina. I miei campioni ...... Didier Bionaz, Michela Carrara e Samuela Comola imbracceranno il fucile con gliai piedi ... una piaga che sta gettando nel caos la squadra russa e la Norvegia dele che rischia di vanificare ...Tutto pronto per la XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali, che quest’anno vedrà protagonista la città di Pechino dal 4 al 20 febbraio. Tra gli appuntamenti da non perdere, le gare di sci di fond ...Il bi campione olimpico colpito dal Covid, la comunicazione è arrivata in serata dalla federazione: Giochi a fortissimo rischio per uno degli attesi protagonisti.