Sarah Palin torna in ristorante Ny mentre è positiva al Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora una volta Sarah Palin si mostra sprezzante delle norme anti - Covid. L'ex governatrice dell'Alaska ha cenato all'aperto tornando in un esclusivo ristorante di New York ieri sera, due giorni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora una voltasi mostra sprezzante delle norme anti -. L'ex governatrice dell'Alaska ha cenato all'apertondo in un esclusivodi New York ieri sera, due giorni ...

