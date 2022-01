Quirinale | Salvini dribbla le domande dopo il vertice del centrodestra | “Sono fiducioso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteo, a dispetto dei proclami mattutini, al termine deldi, nel quale è maturata la volontà di non partecipare al voto alla quarta chiama, schiva lee lascia Montecitorio da un ingresso secondario e molto distante dalle telecamere e dai cronisti che lo attendevano. Intercettato, il segretario della Lega, non replica rispetto all’irritazione di Giorgia Meloni. “. Ce la facciamo”, afferma. Non spiegando se l’intenzione sia quella di procedere attraverso un’elezione condivisa con il centrosinistra, proponendo un nome super partes oppure se continuerà a insistere con l’annuncio di nomi di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.