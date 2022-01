Osimhen | il Newcastle non scherza | pronta un' offerta monstre Aria di addio?

Advertising

Pall_Gonfiato : Osimhen, il Newcastle non scherza: pronta un'offerta monstre. E' già addio al Napoli? - MondoNapoli : Alvino: 'Osimhen al Newcastle? La società, a livello di proprietà, può comprare tutto il Napoli' -… - riccardo_n10 : #Napoli , clamoroso: Osimhen può partire: ci pensano in Inghilterra ???? - Marco1926N : @Simo2367 @iINSIDER_ Chi ha detto che Osimhen non va bene per la Premier? Il Newcastle l'anno prossimo potrebbe ret… - Marco1926N : @iINSIDER_ Ma per piacere, perché mai Osimhen dovrebbe andare al Newcastle. Manco avesse detto il Man City -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen Newcastle

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino , giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del ...Napoli calcio - Carlo Jacomuzzi , esperto di calcio inglese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del ...The latest news, rumours and deals for African players in the world's major leagues: Premier League, La Liga, Serie A and beyond.Fiorentina’s Dusan Vlahovic had been the prime target for Gunners in the past weeks but having lost out on the striker who has opted to join Juventus, Arsenal are said to be considering a swoop for ...