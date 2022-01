Nervi tesi nei minuti di recupero: ecco perché Meggiorini è scoppiato in lacrime. (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Lecce vola in vetta alla classifica di Serie B dopo la vittoria (2 - 1) nel recupero contro il LR Vicenza. Ma il finale di partita è stato molto acceso, perché nei minuti di recupero si è scatenato ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Lecce vola in vetta alla classifica di Serie B dopo la vittoria (2 - 1) nelcontro il LR Vicenza. Ma il finale di partita è stato molto acceso,neidisi è scatenato ...

Advertising

Melaion : @fattoquotidiano I nervi cominciano ad essere tesi. Per un gelato! Chissà se è una notizia vera. Ormai in Italia le… - weisroses : I MIEI NERVI COSÌ TESI CHE NON VI SPIEGO - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: 'Uomini e Donne', nervi tesi tra Denise e Federica: 'Non ti permetto questa confidenza' #denise #matteoranieri #marte… - MediasetTgcom24 : 'Uomini e Donne', nervi tesi tra Denise e Federica: 'Non ti permetto questa confidenza' #denise #matteoranieri… - Leonard85557568 : @lordfed3 I nervi sono tesi come corde di violino, é comprensibile. -