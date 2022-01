“Ma come ti permetti, che schifo”: Raimondo Todaro nella bufera per un post sulla Celentano (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’insegnante di Amici, Raimondo Todaro, sta vivendo ore di tensione, a causa delle molteplici critiche che sta ricevendo per un post social rivolto alla sua collega Alessandra Celentano. Ecco quello che sta succedendo. Un grande polverone si è innalzato nelle ultime ore all’interno di Amici, soprattutto con riguardo all’insegnante di ballo Raimondo Todaro. Più volte quest’ultimo e la sua collega Alessandra sono stati al centro di molteplici discussioni, avendo opinioni diverse sul modo di approcciarsi agli allievi o inerente al loro stile. Raimondo Todaro e Alessandra Celentano-AltranotiziaMa questa volta l’ex ballerino di Ballando con le Stelle non è più riuscito a controllare il suo disappunto verso di lei, ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’insegnante di Amici,, sta vivendo ore di tensione, a causa delle molteplici critiche che sta ricevendo per unsocial rivolto alla sua collega Alessandra. Ecco quello che sta succedendo. Un grande polverone si è innalzato nelle ultime ore all’interno di Amici, soprattutto con riguardo all’insegnante di ballo. Più volte quest’ultimo e la sua collega Alessandra sono stati al centro di molteplici discussioni, avendo opinioni diverse sul modo di approcciarsi agli allievi o inerente al loro stile.e Alessandra-AltranotiziaMa questa volta l’ex ballerino di Ballando con le Stelle non è più riuscito a controllare il suo disappunto verso di lei, ...

