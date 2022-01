L’epidemia rallenta in casa Venezia: Zanetti recupera pezzi per il Napoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Venezia ha affrontato l’Inter, nell’ultimo turno di campionato, in condizioni piuttosto emergenziali. Erano risultati positivi al Covid diversi calciatori durante la settimana, circa otto. Lo stesso tecnico, Zanetti, era a casa col Covid e dunque non ha potuto dirigere regolarmente i suoi dalla panchina. Ciò non ha impedito ai veneti un’ottima prestazione: un’Inter poco brillante ha vinto solo con una capocciata di Dzeko al 90esimo. In vista della sfida del Penzo contro il Napoli, però, la situazione pare decisamente più tranquilla: i lagunari hanno comunicato che sei membri del gruppo squadra si sono negativizzati e che dunque – svolte le procedure necessarie – potranno riaggregarsi agli altri e ricominciare gli allenamenti. Una buona notizia dopo il mezzo sorriso di ieri, con un negativizzato ma ben quattro nuovi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilha affrontato l’Inter, nell’ultimo turno di campionato, in condizioni piuttosto emergenziali. Erano risultati positivi al Covid diversi calciatori durante la settimana, circa otto. Lo stesso tecnico,, era acol Covid e dunque non ha potuto dirigere regolarmente i suoi dalla panchina. Ciò non ha impedito ai veneti un’ottima prestazione: un’Inter poco brillante ha vinto solo con una capocciata di Dzeko al 90esimo. In vista della sfida del Penzo contro il, però, la situazione pare decisamente più tranquilla: i lagunari hanno comunicato che sei membri del gruppo squadra si sono negativizzati e che dunque – svolte le procedure necessarie – potranno riaggregarsi agli altri e ricominciare gli allenamenti. Una buona notizia dopo il mezzo sorriso di ieri, con un negativizzato ma ben quattro nuovi ...

