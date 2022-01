Juventus, Vlahovic pronto per partire ma la Asl lo ha bloccato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusan Vlahovic potrebbe andare a Torino nella mattinata di venerdì 28 gennaio per le visite mediche. Lo riporta il TGR Rai Toscana. L’attaccante viola, prossimo al trasferimento alla Juventus, sarebbe dovuto partire già nella notte, ma la ASL lo ha bloccato poiché non sono ancora passati 7 giorni dalla sua positività al tampone. Per questi motivi, non è da escludere un “trasporto protetto” che possa consentire al giocatore di raggiungere Torino già nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusanpotrebbe andare a Torino nella mattinata di venerdì 28 gennaio per le visite mediche. Lo riporta il TGR Rai Toscana. L’attaccante viola, prossimo al trasferimento alla, sarebbe dovutogià nella notte, ma la ASL lo hapoiché non sono ancora passati 7 giorni dalla sua positività al tampone. Per questi motivi, non è da escludere un “trasporto protetto” che possa consentire al giocatore di raggiungere Torino già nelle prossime ore. SportFace.

