Johnny Depp nei panni di Luigi XV | le riprese del biopic cominceranno quest’estate

(Di giovedì 27 gennaio 2022)interpreterà la controversa figura diXV nel nuovo film dell’attrice e regista francese Maïwenn. Leinizieranno la prossima estate. L’attore, rinnegato da Hollywood a seguito delle accuse di abusi da parte dell’ex moglie Amber Heard, ha passato un periodo di magra, dovuto al fatto che nessuno volesse correre il rischio di scritturare un attore, versatile e conosciuto sì, ma troppo sotto l’occhio del ciclone mediatico, per un ruolo da protagonista. Per nessun ruolo in realtà, dal momento che dopo lo scandalo Heard,ha perso la sua perte nel terzo capitolo della saga Animali Fantastici e dove trovarli, spin-off del colosso Harry Potter. Dopo quello che è sembrato un tempo interminabile, l’attore sta tornando sul set neidi ...

L'attrice inizia anche a recitare a fianco di nomi noti comeo John Malkovich nel film 'The Libertine' ottenendo anche il British Independent Film Awards come miglior attrice non ..." Il suo talento si è consacrato nella parte del ' cattivo ', di cui resta memoria indelebile nelle sue interpretazioni sul set di Getaway e Donnie Brasco (al fianco di Al Pacino e).Johnny Depp interpreterà la controversa figura di Luigi XV nel nuovo film dell'attrice e regista francese Maïwenn.Dopo essere stato bandito da Hollywood, l'attore interpreterà il ruolo di Luigi XV nel primo film in costume diretto da Maïwenn ...