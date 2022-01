Il Paradiso delle signore trama 28 gennaio | Adelaide prende una decisone | faccia a faccia tra Tina e Sandro

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladella puntata di venerdì 28è veramente molto avvincente al. In tale occasione, infatti, assisteremo all’interrogatorio a cui verrà sottoposta. La donna sarà profondamente turbata, pertanto, arriverà are una decisione inattesa. Per quanto riguarda, invece, sua madre farà in modo che la donna si ritrovi in L'articolo proviene da KontroKultura.