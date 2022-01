Golf | PGA Tour | Rahm | Schenk e Thomas al comando del Farmers Insurance Open dopo due round Francesco Molinari a ridosso della top 20

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Iisti del PGAcontinuano il ricco gennaio dandosi battaglia per la seconda settimana consecutiva in California. Spazio al prestigioso(montepremi 8,4 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1952 che ogni anno può vantare un field di tutto rispetto grazie a fama ed ai tanti punti di FedEx Cup in palio nel weekend. Siamo giunti già al termine del secondoconsiderato che il torneo si svolge eccezionalmente dal mercoledì al sabato. Ricordiamo inoltre che, come ogni anno, la kermesse si snoda sui due percorsi par 72 del Torrey PinesClub di La Jolla (California, Stati Uniti). Si tratta del North Course e del South Course, quest’ultimo sarà teatro di tre giri, compreso il decisivo.36 buche la leaderboard ...

Advertising

zazoomblog : Golf PGA Tour: Billy Horschel guida il Farmers Insurance Open dopo il primo giro. Ottimo Molinari quinto - #Tour:… - GiornaleLORA : GOLF PGA Tour: Francesco Molinari al Farmers Insurance Open per centrare l’impresa - Luxgraph : Golf, Pga Tour: anche Molinari sarà al Farmers Insurance Open - GiornaleLORA : GOLF PGA Tour: ‘The American Express’, Francesco Molinari sfiora l’impresa e chiude sesto - sportface2016 : #Golf | #PgaTour: #Molinari sfiora l'impresa, chiude sesto al #TheAmericanExpress -

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA

Altra ottima partenza di Francesco Molinari, quinto dopo il primo round del Farmers Insurance Open, torneo delTour in corso sui campi californiani del Torrey PinesClub, teatro dell'ultima edizione dello US Open. Dopo il sesto posto della scorsa settimana al The American Express, l'azzurro 39enne si ......Molinari in California parte forte e chiude il primo round del "Farmers Insurance Open"dial 5/... A San Diego, nel torneo delTour, prova bogey free con sei birdie per Chicco Molinari che ...I golfisti del PGA Tour continuano il ricco gennaio dandosi battaglia per la seconda settimana consecutiva in California. Spazio al prestigioso Farmers Insurance Open (montepremi 8,4 milioni di dollar ...Ai primi di febbraio un gruppo giocherà a Pebble Beach in California sul PGA Tour. L'altro volerà ... Continua a leggere - > L'articolo "Al Saudi International in Arabia ai giocatori di golf soldi ...