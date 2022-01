Giulini | «Nandez alla Juve è complicata Contento per Baselli»

(Di giovedì 27 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso, presidente del Cagliari, ha parlato ai cronisti presenti dall’Assemblea di Lega.– «Sono molto, è da un po’ che stavamo seguendo il giocatore. Ha fatto molto bene con Mazzarri a Torino, sono sicuro ci potrà dare una mano da qui a fine stagione per raggiungere il nostro obiettivo».– «Suè una telenovela che va avanti da parecchie sessioni di calciomercato. Siamo a tre giorni dchiusura, per noi è molto importante per lottare finofine per salvarci. E’ stato l’investimento più importante della storia del Cagliari, abbiamo speso tanti soldi e vorremmo recuperarli. E’ complicato a tre giorni dfine, offerte ufficiali non ne abbiamo ...

... infatti, chiede due milioni subito per il prestito e 13 a giugno per il riscatto di, ma la Juve potrebbe inserire nella trattativa un calciatore che piace molto al presidente: si ...Il club avrebbe puntato il centrocampista uruguaiano, Nahitan, ormai destinato a dire addio ... che potrebbe essere ceduto in prestito al club diper farlo giocare con maggiore ...Intercettato da TMW al termine dell'Assemblea della Lega Serie A, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato anche di Nahitan Nandez, finito nel mirino della Juve per questa sessione di ...Il presidente del Cagliari è stato sentito all’uscita dall’Assemblea della Lega Calcio dicendo la sua non solo sul possibile trasferimento del giocatore L’arrivo di Baselli, il passaggio di Nández all ...