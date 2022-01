Draghi, Casini, Belloni, Cartabia e Cassese: i nomi caldi per il Quirinale nel giorno del quorum (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il numero da ricordare è 505. Da oggi, con la quarta votazione, il quorum per l’elezione del presidente della Repubblica si abbassa. E i partiti cominciano la vera trattativa per il Quirinale. Che punta su una rosa ristretta di nomi. Il nome nuovo è quello di Sabino Cassese. Il giurista, che Matteo Salvini avrebbe incontrato anche se la Lega ha smentito. La riunione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia è in programma alle 8.30 e la votazione inizia alle 11. Questo non vuol dire che, cambiata la soglia, si potrebbe portare alla fumata bianca. I partici politici più divisi che mai sulla scelta del nome “super partes”. Ma quali sono i nomi più probabili? Ebbene, dalle ultime ore sembrano quelli di Draghi, Casini e, in ultimo, Mattarella. La carta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il numero da ricordare è 505. Da oggi, con la quarta votazione, ilper l’elezione del presidente della Repubblica si abbassa. E i partiti cominciano la vera trattativa per il. Che punta su una rosa ristretta di. Il nome nuovo è quello di Sabino. Il giurista, che Matteo Salvini avrebbe incontrato anche se la Lega ha smentito. La riunione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia è in programma alle 8.30 e la votazione inizia alle 11. Questo non vuol dire che, cambiata la soglia, si potrebbe portare alla fumata bianca. I partici politici più divisi che mai sulla scelta del nome “super partes”. Ma quali sono ipiù probabili? Ebbene, dalle ultime ore sembrano quelli die, in ultimo, Mattarella. La carta ...

ilriformista : . #Renzi si augura un accordo entro venerdì sui nomi di #Draghi o #Casini e si smarca dall’ipotesi di accordo su… - GiovaQuez : Draghi, Casini e Mattarella bis. Queste le uniche opzioni in campo per eleggere rapidamente il nuovo PdR preservand… - fattoquotidiano : Giancarlo Giorgetti certifica il tramonto della candidatura di Draghi per il Colle. E davanti all'ipotesi di Casini… - enzo_verrone : Senti Casini e sogni Draghi. Stupefacenti. - homoeopathicus : RT @pietroraffa: I nomi condivisi su cui si tratta si riassumono nello schema ABCD. Ovvero, in ordine alfabetico: Amato, Belloni, Casin… -