Cgil-Cisl-Uil | sciopero mense differito all’11 febbraio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma – Le organizzazioni sindacali FilcamsRoma Lazio, FisascatRoma Capitale e Rieti, Uiltucs di Roma e Lazio, in merito alloproclamato per il 31 gennaio 2022, comunicano che “la giornata di astensione sarà differita2022 – intero turno di lavoro – per permettere la ricerca di soluzioni nei tavoli già aperti con le aziende coinvolte e con il Dipartimento Servizi Educativi di Roma Capitale.” “Qualora non venissero raggiunte intese concrete e risolutive sulla mancata assunzione di 50 lavoratrici e lavoratori rimasti fuori a causa delle controversie tra l’azienda uscente Ladisa e quella subentrante Elior, e sulla contrattualizzazioni con aziende in subappalto, non previsto dal capitolato, tramite i comandi e i distacchi a tempo determinato al 31/12/2022 operati dalla ...