Calciomercato Sampdoria, Defrel si allontana: ingaggio troppo alto. La situazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: si allontana la pista che porta a Defrel. Per i blucerchiati l’ingaggio dell’attaccante sarebbe troppo elevato La Sampdoria deve cercare, negli ultimi cinque giorni di mercato, di accontentare Marco Giampaolo. Dopo aver risolto uno dei problemi a centrocampo, sebbene il tecnico vorrebbe un altro centrocampista più congeniale alla sua idea di gioco, c’è urgenza di chiudere per un attaccante. La pista che porta a Gregoire Defrel si sta raffreddando per più di un motivo, come riporta Il Secolo XIX. Il primo è legato al Sassuolo che vede in Defrel una pedina importante. Alessio Dionisi lo ha infatti quasi sempre schierato, anche se solo in sette occasioni dall’inizio. Il secondo è legato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022): sila pista che porta a. Per i blucerchiati l’dell’attaccante sarebbeelevato Ladeve cercare, negli ultimi cinque giorni di mercato, di accontentare Marco Giampaolo. Dopo aver risolto uno dei problemi a centrocampo, sebbene il tecnico vorrebbe un altro centrocampista più congeniale alla sua idea di gioco, c’è urgenza di chiudere per un attaccante. La pista che porta a Gregoiresi sta raffreddando per più di un motivo, come riporta Il Secolo XIX. Il primo è legato al Sassuolo che vede inuna pedina importante. Alessio Dionisi lo ha infatti quasi sempre schierato, anche se solo in sette occasioni dall’inizio. Il secondo è legato ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, FATTA PER L'ARRIVO DI SENSI. C'E' L'OK DEFINITIVO DA PARTE DELL'INTER #SkySport… - GiovaAlbanese : La #Salernitana ha fatto un sondaggio per Radu #Dragusin, difensore classe 2002 della #Juventus che è in prestito a… - MarcoBovicelli : “Un saluto a tutti i tifosi sampdoriani, felice di essere tornato”: le prime immagini e le prime parole di… - SampNews24 : #Linetty vuole la #Sampdoria: non tramonta la trattativa con il Torino. Le ultime - SampNews24 : #Linetty vuole la #Sampdoria: non tramonta la trattativa con il #Torino. Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Sampdoria, Defrel difficile, ecco perché Commenta per primo Si complica la pista Grégoire Defrel per la Sampdoria . Il club blucerchiato era alla ricerca di un attaccante per completare il reparto, su richiesta del nuovo allenatore Giampaolo, e aveva puntato il giocatore del Sassuolo . Le ...

Calciomercato: il Sassuolo tiene Riccardo Ciervo? Colpa del... Bologna ...è nota con il calciatore di proprietà della Roma ed in prestito alla Sampdoria e la Reggina già daccordo su tutto e con tutte le parti, per portarlo in amaranto in questa sessione di calciomercato. ...

Calciomercato Sampdoria, l'Atalanta punta due blucerchiati. La situazione Samp News 24 Calciomercato Sampdoria, Giampaolo vuole un attaccante: tutti i nomi In questa sessione di calciomercato la Sampdoria cerca un attaccante per Giampaolo: Defrel è difficile, piace Supryaga, ma non è l'unico nome ...

Il Sannio Quotidiano: "Benevento, Lapadula conteso da Venezia e Samp" "Lapadula conteso da Venezia e Sampdoria", titola in taglio basso Il Sannio Quotidiano oggi in edicola. "Benevento pronto a.

Commenta per primo Si complica la pista Grégoire Defrel per la. Il club blucerchiato era alla ricerca di un attaccante per completare il reparto, su richiesta del nuovo allenatore Giampaolo, e aveva puntato il giocatore del Sassuolo . Le ......è nota con il calciatore di proprietà della Roma ed in prestito allae la Reggina già daccordo su tutto e con tutte le parti, per portarlo in amaranto in questa sessione di. ...In questa sessione di calciomercato la Sampdoria cerca un attaccante per Giampaolo: Defrel è difficile, piace Supryaga, ma non è l'unico nome ..."Lapadula conteso da Venezia e Sampdoria", titola in taglio basso Il Sannio Quotidiano oggi in edicola. "Benevento pronto a.