Boldi | “Calciomercato? Vorrei Dybala al Milan E’ il più forte di tutti”

Advertising

pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Boldi : “ #Calciomercato? Vorrei #Dybala al @acmilan . E’ il più forte di tutti” #ACMilan #Milan #SempreMilan https:/… - PianetaMilan : #Boldi : “ #Calciomercato? Vorrei #Dybala al @acmilan . E’ il più forte di tutti” #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Boldi Calciomercato

Pianeta Milan

... quando la partita sembrava un cinepanettone, con la Sampdoria interpretata danel ... Faggiano non si vede da una settimana ma è perché sta preparando il(da una settimana!) anche ...Poi la maglia di Sforza perché 'quella di Ronaldo era finita', il tifosocontro i giallorossi in due occasioni a distanza di 10 anni, per non parlare della rivalità raccontata da Abatantuono ...Massimo Boldi, attore e super tifoso milanista è stato intervistato ai microfoni di Tuttosport per parlare della stagione rossonera.